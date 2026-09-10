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Украина ввела специальный режим на территориях возле границ с РФ и Белоруссией

Украина ввела специальный режим на территориях возле границ с РФ и Белоруссией

Украинские власти вводят специальный пограничный режим вдоль границы с Россией и Белоруссией. Предполагается, что специальный режим будет действовать до конца периода военного положения на Украине.

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