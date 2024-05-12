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Бархота: запуск культурно-досуговых центров обогатит социнфраструктуру в Москве

Бархота: запуск культурно-досуговых центров обогатит социнфраструктуру в Москве

Культурно-досуговый центр «Полярный» появится в Южном Медведкове уже в этом году. Сейчас здесь идут отделочные работы и монтаж инженерных систем, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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