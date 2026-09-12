Аварийная шаурма, чуть не обдристалась прям на остановке

Если бы мне в тот вторник кто-то сказал, что через сорок минут я буду вести переговоры с собственным желудком на уровне международного дипломата, пытающегося предотвратить военный конфликт, я бы просто рассмеялась в лицо этому пророку.
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