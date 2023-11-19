Не выглядит изможденной: фанаты обрадовались преображению Анджелины Джоли

Поклонники считаю, что прибавление в весе пошло актрисе на пользу АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ КАДР ИЗ ФИЛЬМА “ОСОБО ОПАСЕН” Анджелина Джоли, которую часто упрекают за излишнюю худобу, появилась в колледже Спелман на посвящении дочери Захары в престижную учебную организацию Alpha Kappa Alpha.