Не выглядит изможденной: фанаты обрадовались преображению Анджелины Джоли

Поклонники считаю, что прибавление в весе пошло актрисе на пользу АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ КАДР ИЗ ФИЛЬМА “ОСОБО ОПАСЕН” Анджелина Джоли, которую часто упрекают за излишнюю худобу, появилась в колледже Спелман на посвящении дочери Захары в престижную учебную организацию Alpha Kappa Alpha.
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