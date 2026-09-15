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Регионы России

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Мощи святого князя Дмитрия Донского доставлены в полевой храм войск «Север»

Мощи святого князя Дмитрия Донского доставлены в полевой храм войск «Север»

Ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского был доставлен в полевой храм одной из воинских группировок — войск «Север» — в зоне проведения специальной операции.

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