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Депутат Нилов объяснил, зачем нужно ужесточить наказание за непропуск скорой

Депутат Нилов объяснил, зачем нужно ужесточить наказание за непропуск скорой

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект об ужесточении наказания за отказ уступить дорогу автомобилю скорой помощи.

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