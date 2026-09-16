Россия прочищает Армении трубы: «Газпром» перекрыл вентиль, угрозы Пашиняна, паника из-за базы РФ

Фото © Газпром трансгаз Томск Армения оказалась в центре нового витка напряженности в отношениях с Россией.
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