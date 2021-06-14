Синоптик Синенков предупредил москвичей о 28-градусной жаре и грозе

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в понедельник, 14 июня, в Москве ожидается до плюс 28 градусов и кратковременные дожди с грозой.
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