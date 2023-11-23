В Бельгийском городе вандалы разрушили 85 еврейских могил

Мэр Бельгийского города Шарлеруа Поль Магнетт в четверг, 23 ноября, заявил, что от имени всех жителей осуждает антисемитский вандализм после того, как на одном из кладбищ были повреждены, по меньшей мере, 85 еврейских могил, а с памятников украдены звезды Давида, – сообщают СМИ.