Актер Михаил Ефремов может выйти по УДО и встретить Новый год на воле

Осужденный на 7,5 лет лишения свободы Михаил Ефремов скоро может оказаться на свободе. У артиста появились серьезные проблемы со здоровьем, которые могут стать основанием для его освобождения условно-досрочно, передает Shot, ссылаясь на осведомленные источники.
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