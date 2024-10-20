Актер Михаил Ефремов может выйти по УДО и встретить Новый год на воле

Осужденный на 7,5 лет лишения свободы Михаил Ефремов скоро может оказаться на свободе. У артиста появились серьезные проблемы со здоровьем, которые могут стать основанием для его освобождения условно-досрочно, передает Shot, ссылаясь на осведомленные источники.