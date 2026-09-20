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Апаста яңа өйләнешкән пар туй көнендә тавыш биргән

Апаста яңа өйләнешкән пар туй көнендә тавыш биргән

Апаста яшь пар Әмир һәм Динара Хисамовлар никахын теркәгәннән соң сайлау участогына килеп тавыш биргән.

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