Москалькова обратилась к ООН с требованием осудить атаку ВСУ на Курскую область

Смысла не вижу, ещё на колени встаньте, попросите христа ради. Господи когда уже закончите в детсад играть.

николай лейчинский

Личное мнение : все эти обращения , ноты и призывы - наивны и бесполезны ! Все эти "конторы" состоят из подобранных и воспитанных людоедов . Даже одежда не позволяет определить : кто перед тобой - мужик или баба ! И к ним обращаться с чем - то ...???!