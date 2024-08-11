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Москалькова обратилась к ООН с требованием осудить атаку ВСУ на Курскую область

Москалькова обратилась к ООН с требованием осудить атаку ВСУ на Курскую область

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить атаку ВСУ на Курскую область.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Смысла не вижу, ещё на колени встаньте, попросите христа ради. Господи когда уже закончите в детсад играть.
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16 час.
николай лейчинский
Личное мнение : все эти обращения , ноты и призывы - наивны и бесполезны ! Все эти &quot;конторы&quot; состоят из подобранных и воспитанных людоедов . Даже одежда не позволяет определить : кто перед тобой - мужик или баба ! И к ним обращаться с чем - то ...???!
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13 час.
ВЛ
Валентина Лтвяк
Эта Старушка, для пиара и на колени станет, надо же показать  активную хотя и бесполезную депутатскую, деятельность. Главное : прокукарекали, а там хоть не рассветет.
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12 час.

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