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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николай Макаров: «Под шайбу ложишься на автомате, нет времени подумать. Мысли приходят после. Когда прилично попадают, ты уже думаешь: «Как же больно!»

Николай Макаров рассказал, каково это – бросаться под шайбу. – Какой статистический показатель является важнейшим для игрока обороны? – Плюс-минус.

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