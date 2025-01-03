Главы МИД Германии и Франции отправились с необъявленным визитом в Дамаск

Global Look Press/JÃ�rg Blank/dpa Министры иностранных дел Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро 3 января отправились в Сирию с необъявленным визитом, где у них запланированы переговоры с лидером вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмедом аш-Шараа, сообщает пресс-служба МИД ФРГ.