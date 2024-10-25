Бетон плавится на аэродромах ВСУ от русских ракет — они разнесли взлетно-посадочные полосы Юлия СоколоваМинувшей ночью российская армия продолжила серию ракетных ударов, нацеленных на объекты военной инфраструктуры Украины.
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