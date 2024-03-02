Некорректные высказывания в адрес оппонента как свидетельство деградации западного истеблишмента Такого руководители крупных государств не позволяли себе никогда.
Лишённые разума
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Юрий анин
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14 час.
Юрий анин
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14 час.
Liudmila Kosteley
Ну вот. вы же сами пишите, что и Гитлер был психически больной, думаете немецкие врачи не видели ЭТОГО, тем более, что его сестра была пациенткой Псих.больницы. И про Байдена мы писали в сети. И доктора США тоже знали об этом. Я ещё в детстве смотрела Д\Ф хронику про немецкие лаборатории, особенно в концлагерях. Там показывали, чем занимались немецкие врачи. И так же ЭКСПЕРИМЕНТЫ с мозгом. Они пытались найти лекарство, которое при употреблении действует на мозг.Для чего им нужен был БИОМАТЕРИАЛ и из РФ тоже. Значит. после войны. США и Англия забрали не только немецких учёных-атомщиков, но и психиатров. которые продолжили свои эксперименты. Потом поставили и у себя (на своих в США тоже экспериментируют), и на Украине, и в Грузии итд.Эти лекарства неизвестно (для нас) как реагируют на мозг. и по национальности. Думаю. сначала сделали на украинцах, потом американцев и других. В ЕС, в конце 90-х. появились украинцы, многие из них кашляли (я доктор). Я у них спросила. проходили ли они Мед.осмотр (работали в пекарне и в столовых), оказалось. что они только заплатили деньги в свои Агентуры и те поставили штамп, что здоровы. Я посоветовала сходить в больницу и оказалось, что почти у всех Туберуклёз. Это на Украине-то! Да и уже тогда были неадекватные люди. Вот они-то и сказали нам. что вокруг Киева и других городах, стоят ЛАБОРАТОРИИ США! А что там делали?! Конечно, мы написали в сети интернета. И никто даже не обеспокоился по поводу Лабораторий, только когда началась СВО, НАШИ СК РФ занялись этим. Поэтому вот и с мозгами ПРОБЛЕМЫ. Началось на Украине, потом поведение в ЕС, но признаки психических заболеваний почти везде схожие. Ну у Байдена, тоже не понятно. То он в порядке, посмотрите его выступления. То такое поведение, что ничем не объяснить. Поэтому. (Путин правильно поступил, перевёл ВСЁ в шутку), надо не обращать ВНИМАНИЕ, это ПРОБЛЕМА США. Значит, их ПРАВИТЕЛЬСТВО, которые РАБОТАЮТ (за его спиной). ТЕНЕВОЕ. УСТРАИВАЕТ, можно ВСЁ на него валить.Он и сейчас собирается подавать ЗАЯВКУ на новый срок. Что ПУТИН сказал, что БАЙДЕН его больше устраивает, чем ТРАМП (для РФ лучше), чем сделал Комплемент Трампу.
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14 час.
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