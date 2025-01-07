Рождественское поздравление! Пусть каждый дом наполнится теплом и счастьем

Этот светлый христианский праздник объединяет и помогает верить в лучшее. Чудо, которое нам подарил Господь своим явлением, уже больше двух тысячелетий символизирует вечные ценности — любовь, доброту, сострадание, – написал Вениамин Кондратьев в своем телеграмм-канале Он также пожелал всем жителям края мира, тепла в семьях, счастья, радости, взаимопонимания и благополучия в каждом доме.