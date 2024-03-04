Глава государства поддержал предложения правозащитного института по снижению административного давления и нагрузки на бизнес в налоговой сфере

Рабочая группа Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, сформированная для анализа практики налогового администрирования и влияния этой практики на состояние предпринимательского климата, которой руководили Елена Артюх (Свердловская область) и Ольга Устинова (Волгоградская область), предлагала ряд решений по снижению административного давления и нагрузки на бизнес в налоговой сфере.
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