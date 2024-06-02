Экономист Лобода: рассрочка на маркетплейсе способна испортить кредитную историю

Экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в интервью агентству "Прайм" рассказал, что рассрочка, которую в последнее время все чаще предлагают магазины и маркетплейсы, является завуалированным потребкредитом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии