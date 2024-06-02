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Экономист Лобода: рассрочка на маркетплейсе способна испортить кредитную историю

Экономист Лобода: рассрочка на маркетплейсе способна испортить кредитную историю

Экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в интервью агентству "Прайм" рассказал, что рассрочка, которую в последнее время все чаще предлагают магазины и маркетплейсы, является завуалированным потребкредитом.

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