Запад хочет дать Киеву кредит, который будет погашаться за счет активов РФ

Глава Минфина Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен заявила, что западные государства ведут работу над тем, чтобы кредитовать киевский режим, позволив государству выплачивать долг при помощи доходов, которые удаётся получать от подвергшихся заморозке доходов РФ.
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