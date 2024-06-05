Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 989 подписчиков

Запад хочет дать Киеву кредит, который будет погашаться за счет активов РФ

Запад хочет дать Киеву кредит, который будет погашаться за счет активов РФ

Глава Минфина Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен заявила, что западные государства ведут работу над тем, чтобы кредитовать киевский режим, позволив государству выплачивать долг при помощи доходов, которые удаётся получать от подвергшихся заморозке доходов РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера смелых
Сегодня Запад хочет, но не может. А завтра  вообще перехочет. Вот такой вот он, Запад.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх