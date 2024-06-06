Ижевск. Удмуртия. Масштабные учения силовиков прошли в Ижевске 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по УдмуртииОсновной целью мероприятий являлись совершенствование взаимодействия правоохранительных структур, органов государственной власти и местного самоуправления по пресечению и локализации последствий террористического акта на объекте железнодорожного транспорта, а также отработка действий привлекаемых сил и средств при организации и проведении мероприятий по ликвидации террористической угрозы.