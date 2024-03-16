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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Лацио» Лотито о нападках фанатов на Иммобиле: «Я 20 лет живу под охраной, мне угрожают смертью ежедневно. Я не поднимаю шума»

Ранее форвард «Лацио» столкнулся с волной нападок после увольнения Маурицио Сарри. Фанаты неоднократно оскорбляли Иммобиле и его жену.

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