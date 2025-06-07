Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зеленский: Водители фур не знали, что перевозили дроны

Зеленский: Водители фур не знали, что перевозили дроны

Российские водители грузовиков, перевозившие контейнеры с украинскими дронами для атаки беспилотников на аэродромы, не знали о настоящем назначении груза, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.

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