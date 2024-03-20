"Я хотела грудь, как у стриптизерши в 1990-х". Меган Фокс впервые рассказала о всех своих пластических операциях

Меган Фокс впервые рассказала о всех своих пластических операциях. 37-летнюю актрису всегда подозревали в этом, поскольку за последние 15 лет её внешность сильно изменилась, однако она никогда публично не комментировала эту тему.
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