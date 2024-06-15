Володин: ряд депутатов Верховной рады начали обсуждение предложений Путина

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что часть депутатов Верховной рады Украины уже начала обсуждение предложений президента России Владимира Путина в рамках возможных российско-украинских мирных переговоров.
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