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Володин: ряд депутатов Верховной рады начали обсуждение предложений Путина

Володин: ряд депутатов Верховной рады начали обсуждение предложений Путина

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что часть депутатов Верховной рады Украины уже начала обсуждение предложений президента России Владимира Путина в рамках возможных российско-украинских мирных переговоров.

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