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Царьград

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Губернатор расширил соцподдержку для родных бойцов СВО

Губернатор расширил соцподдержку для родных бойцов СВО

В регионе существенно расширен перечень лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки. В соответствии с новым указом губернатора право на помощь официально закреплено за несовершеннолетними братьями и сестрами участников боевых действий.

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