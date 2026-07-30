Губернатор расширил соцподдержку для родных бойцов СВО

В регионе существенно расширен перечень лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки. В соответствии с новым указом губернатора право на помощь официально закреплено за несовершеннолетними братьями и сестрами участников боевых действий.
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