Зеленский рассказал о предупреждении, которое Украина получила от США

США предупредили киевский режим, что могут перестать передавать Украине разведывательные данные, которые используются ВСУ, заявил Владимир Зеленский.
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Это аксиома. Воевать надо на свои. Своих нет, сдавайся! Рано или поздно подавать надоест.