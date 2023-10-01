Наташа Королёва в «Битве поколений» проиграла Клаве Коке

В рамках шоу «Битва поколений» выступили Наташа Королева и Клава Кока. Судьям, среди которых были Виктор Дробыш, Валя Карнавал, Денис Кукояка, Леша Свик, Наталья Гулькина и Татьяна Тур, предстояло выбрать лучшую из двух артисток.
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