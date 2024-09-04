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Спасение Суджи. Прогноз по Курской области на 2024 год: когда на самом деле ВС РФ могут полностью освободить наши земли

Спасение Суджи. Прогноз по Курской области на 2024 год: когда на самом деле ВС РФ могут полностью освободить наши земли

Автор: Александр Плеханов9,9K прочтений Сегодня Почти месяц прошел с начала вторжения ВСУ в Курскую область.

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