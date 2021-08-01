Будет ли законным возможное присоединение Донбасса к России: юридическое зазеркалье

Аргументы неделиПолитикаБудет ли законным возможное присоединение Донбасса к России: юридическое зазеркальеВопрос присоединения Донбасса к РФ является "важным и сложным", заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьOle OleПусть административно вольются/присоединятся/ растворяттся в "украинский" (в глазах Запада) Крым ))))aleks virtНе отходя от темы поста следует упомянуть следующее. Существует Международное право, адептами, то есть, неукоснительными последователями которого считают себя действующие руководители всех стран. И все президенты знают, что любая страна может войти в состав Империи и любая страна может выйти из состава Империи. Нюанс в одной детали. Выйти из состава Империи страна может только с той территорией с какой она входила. Потому и отказались признать Крым в составе России многие Президенты внешне дружественных стран. По факту, такая подпись означает, что они согласны с тем, что на законном основании будут отобрано у Грузии ещё 55% территории, у Казахстана возникнут проблемы с Целиноградом и так далее. Так вот, почтенные дамы и господа, для кого вообще предназначено Международное Право? Или, когда есть в нём необходимость, Правом размахивают как флагом высшей справедливости или, когда оно, это Право, ну очень неудобно, все делают вид, что его, Права, не существует? По международной договоренности Россия имеет право присоединить и ДНР и ЛНР и Николаевскую и Херсонскую и много другое не спрашивая никого. Другой вопрос, а "потянет" ли Россия обслуживание присоединенных территорий? Имею ввиду административное, медицинское, социальное, экономическое и прочее обслуживание населения? Я против присоединения ДНР и ЛНР, которое принесет военное столкновение с Украиной. Лучше очень плохой мир, чем, безусловно, победоносная война в имеющихся экономических условиях при разваленной и бесплановой промышленности. Вот так-то, господа присяжные заседатели.Комментировать
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