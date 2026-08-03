NASA пригласило Роскосмос на запуск Crew Dragon к МКС в сентябре

NASA пригласило представителей Роскосмоса на сентябрьский запуск Crew Dragon к МКС в США. В составе экипажа миссии Crew-13 — космонавт Сергей Тетерятников, астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также представитель ККА Джошуа Кутрик.