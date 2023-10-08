WSJ заявила об участии Ирана в подготовке удара ХАМАС по Израилю

Иран участвовал в подготовке нападения на Израиль в течение нескольких недель. Корпус стражей исламской революции дал окончательное добро на проведение военной операции в прошлый понедельник в Бейруте, написала 8 октября The Wall Street Journal (WSJ).
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