На Украине заявили о большой угрозе от объемов производства российских БПЛА

Рекордные объемы производства российских беспилотников являются большой угрозой для Украины, заявил руководитель отдела радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Павленко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии