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На Украине заявили о большой угрозе от объемов производства российских БПЛА

На Украине заявили о большой угрозе от объемов производства российских БПЛА

Рекордные объемы производства российских беспилотников являются большой угрозой для Украины, заявил руководитель отдела радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Павленко.

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