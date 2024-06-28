Уникальный планшет со съёмным процессором в DDR2-слоте: что за устройство ценой в 100$ сделали китайцы в 2010?

﻿﻿Друзья, я почти уверен, что большинство читателей никогда не видели столь странного устройства, как то, что представлено в сегодняшней статье! Вам будет трудно найти планшет где-либо еще, где процессор и оперативная память выполнены в виде съемных модулей, которые устанавливаются в слоты памяти DDR2, а само устройство спроектировано настолько просто и умно, что фактически построено на USB-концентраторе и AC97 кодек.