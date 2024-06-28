NaukaTeh
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NaukaTeh

81 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Был у меня такой,и чё...,при случае им можно было убить,врага,неприятеля,а нынешней хернёй миниатюрной,разве что сказ...Ретропонедельник ...
  • Вик Норд
    Ага,дрожжи,и опарыши всякие,будущее человечества... .Дрожжи — еда буду...
  • алекс кузь
    Древний рим. Культ и экономика фашизма. Странно, чего не хватало спартаку - вождю восставших рабов.Жалование рядовых...

Уникальный планшет со съёмным процессором в DDR2-слоте: что за устройство ценой в 100$ сделали китайцы в 2010?

Уникальный планшет со съёмным процессором в DDR2-слоте: что за устройство ценой в 100$ сделали китайцы в 2010?

﻿﻿Друзья, я почти уверен, что большинство читателей никогда не видели столь странного устройства, как то, что представлено в сегодняшней статье! Вам будет трудно найти планшет где-либо еще, где процессор и оперативная память выполнены в виде съемных модулей, которые устанавливаются в слоты памяти DDR2, а само устройство спроектировано настолько просто и умно, что фактически построено на USB-концентраторе и AC97 кодек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх