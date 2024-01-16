Экс-замминистра Тука: ВС России массово применяют дроны в ночное время

Российская армия массово оснащена ночными дронами в отличие от Вооруженных сил Украины. Об этом бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал в интервью YouTube-каналу Newsroom.