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Защитник «Лестера» Фас забил два автогола в игре с «Ливерпулем» – на 38-й и 45-й минутах

Защитник «Лестера» Фас забил два автогола в игре с «Ливерпулем» – на 38-й и 45-й минутах

Защитник «Лестера» забил два автогола в игре с «Ливерпулем» за несколько минут. 24-льетний бельгиец Ваут Фас дважды отправил мяч в сетку своих ворот в первом тайме 24-го тура АПЛ (1:2, перерыв).

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