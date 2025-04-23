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ФедералПресс

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Трамп назвал ситуацию на Украине ужасной: «Зеленский может потерять всю страну»

Трамп назвал ситуацию на Украине ужасной: «Зеленский может потерять всю страну»

МОСКВА, 23 апреля, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что тот может потерять всю страну, если не заключит мирное соглашение с Россией.

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