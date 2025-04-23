Трамп назвал ситуацию на Украине ужасной: «Зеленский может потерять всю страну»

МОСКВА, 23 апреля, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что тот может потерять всю страну, если не заключит мирное соглашение с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии