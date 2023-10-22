Германия: экономика в спаде и недовольство миграционной политикой

Спад в Германии может ослабить Европу. Германия переживает спад почти во всех сферах: экономика слабеет, опросы населения показывают недовольство миграционной политикой, ультраправая партия АдГ набирает популярность, а помощь Украине пошатнулась, пишет WP.
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