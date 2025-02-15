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Орбан заявил, что западные капиталисты мстят Путину

Орбан заявил, что западные капиталисты мстят Путину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что западные страны испытывают личную обиду на российского лидера Владимира Путина из-за того, что он помешал их планам по интеграции России в мировую экономику.

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