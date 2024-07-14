Правозащитница Москалькова проверяет нарушение прав инвалида в «Уральских авиалиниях»

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова начала проверку в связи с сообщениями об инциденте на рейсе «Уральских авиалиний», когда инвалида без ноги пересадили из бизнес-класса в эконом-класс, несмотря на наличие соответствующего билета.
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