Юрий Стоянов раскритиковал Шуфутинского и Королеву

Стоянов оказался самым строгим членом жюри шоу «Один в один». Юрий Стоянов предоставлено Пресс-службойНедавно Арсений Бородин в одном из интервью назвал Юрия Стоянова самым строгим жюри шоу «Один в один», и что самое ценное он вынес из проекта — это советы и критика Юрия Николаевича.