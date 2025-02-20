Юрий Стоянов раскритиковал Шуфутинского и Королеву

Стоянов оказался самым строгим членом жюри шоу «Один в один». Юрий Стоянов предоставлено Пресс-службойНедавно Арсений Бородин в одном из интервью назвал Юрия Стоянова самым строгим жюри шоу «Один в один», и что самое ценное он вынес из проекта — это советы и критика Юрия Николаевича.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии