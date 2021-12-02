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Зеленский слаб, но остается. И теперь с ним легко договариваться

Зеленский слаб, но остается. И теперь с ним легко договариваться

Недавний провальный во всех отношениях пятичасовой пресс-марафон Владимира Зеленского и его итоги наталкивают на удивительный, даже парадоксальный вывод: несмотря на полную дискредитацию себя на посту президента Украины, он может им остаться.

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