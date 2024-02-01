Не заливай-ка: почему в продаже легко найти опасную омывайку с метанолом

Семиярусные штабеля емкостей с синей, зеленой, белой незамерзайкой, цех розлива с низкими потолками и тусклым светом, ангары с гигантскими канистрами сырья — в одном из районов Тулы правоохранители обнаружили очередное подпольное производство жидкостей с опасным для здоровья человека метанолом.