Футболист "Динамо" Сердеров: "Акрон" весь матч играл на Дзюбу

Футболист махачкалинского "Динамо" Сердер Сердеров высказался о поражении от тольяттинского "Акрона" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что тольяттинцы весь матч играли на Артема Дзюбу, передает "ВсеПроСпорт".