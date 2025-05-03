Футболист "Динамо" Сердеров: "Акрон" весь матч играл на Дзюбу

Футболист махачкалинского "Динамо" Сердер Сердеров высказался о поражении от тольяттинского "Акрона" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что тольяттинцы весь матч играли на Артема Дзюбу, передает "ВсеПроСпорт".
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