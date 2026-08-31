В Сельцовском округе ввели режим беспилотной опасности

Жителям Сельцовского городского округа рекомендовано избегать выходов из дома и держаться подальше от окон из-за введённого режима беспилотной опасности.
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