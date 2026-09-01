В страшной аварии погибла участница команды «Динамо-Брянск»

Анастасия Алдухова вдохновила участниц команды на сдачу нормативов ГТО, благодаря её инициативе спортсменки открыли для себя новые горизонты.
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