Дмитриев: проблемы промышленности Германии связаны с отказом от российского газа

Немецкая промышленность сталкивается с проблемами из-за отказа от российского газа. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X.