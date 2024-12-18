Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве генерала Игоря Кириллова

Правоохранители задержали двоих подозреваемых по делу о гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника в результате теракта, который произошел в Москве 17 декабря.