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Татар-информ

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Артига высказался по поводу сорванного трансфера Олейникова в «Рубин»

Артига высказался по поводу сорванного трансфера Олейникова в «Рубин»

Фото: rubin-kazan.ru Сегодня в Казани «Рубин» в рамках седьмого тура РПЛ сыграл вничью с «Ахматом».

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