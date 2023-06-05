Ванилла SU

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«Раздаю непрошеные советы», «Нарушаю личные границы без предупреждения», «Причиняю добро.

«Раздаю непрошеные советы», «Нарушаю личные границы без предупреждения», «Причиняю добро.

﻿﻿Мы поговорили с клиническим психологом Дарьей Милай о том, почему вредны непрошенные «советы от сердца», а также узнали, что движет «хорошими людьми», когда они буквально осыпают вас своими «ценными» рекомендациями (и нет, это не беспокойство).

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