«Раздаю непрошеные советы», «Нарушаю личные границы без предупреждения», «Причиняю добро.

﻿﻿Мы поговорили с клиническим психологом Дарьей Милай о том, почему вредны непрошенные «советы от сердца», а также узнали, что движет «хорошими людьми», когда они буквально осыпают вас своими «ценными» рекомендациями (и нет, это не беспокойство).